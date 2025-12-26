Ричмонд
БПЛА атаковали инфраструктуру и порты в Одессе и Измаиле

Беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Одессе, передает городская администрация.

«Страна» пишет, что атакованы порты Одессы и Измаила.

На момент публикации воздушная тревога в регионе не объявлена, она действует лишь в северных районах Украины.

Накануне также сообщалось о российских ударах по одесской инфраструктуре. Кроме того, энергетические объекты были выведены из строя в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях.

