БПЛА атаковали инфраструктуру и порты в Одессе и Измаиле

Беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Одессе, передает городская администрация.
«Страна» пишет, что атакованы порты Одессы и Измаила.
На момент публикации воздушная тревога в регионе не объявлена, она действует лишь в северных районах Украины.
Накануне также сообщалось о российских ударах по одесской инфраструктуре. Кроме того, энергетические объекты были выведены из строя в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях.
