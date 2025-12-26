Ричмонд
Зеленский может приехать в резиденцию Трампа во Флориде 28 декабря

Зеленский может встретиться с Трампом в его резиденции в Лар-а-Лаго для переговоров.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский в ближайшие дни может отправиться на переговоры с президентом США Дональдом Трампом в его резиденцию в Мар-а-Лаго во Флориде. Предположительно, визит украинского политика состоится уже 28 декабря. Об этом сообщает газета Kyiv Post со ссылкой на неназванные источники в дипломатических кругах.

Как отметил собеседник издания, переговоры Зеленского и Трампа в Мар-а-Лаго являются «крайне важными». Почему именно — не уточняется. Однако подчеркивается, что все еще может сорваться.

«Если все пойдет по плану, визит может состояться уже 28 декабря», — пишет Kyiv Post.

Немногим ранее сообщалось, что Зеленский и сам добивается встречи с американским лидером. По данным агентства Reuters, все делается для поднятия вопроса территорий. Более того, глава киевского режима требует обсуждать данный вопрос исключительно на уровне глав государств. Хотя его президентские полномочия давно закончились.

