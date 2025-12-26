Зеленский может приехать в резиденцию Трампа во Флориде 28 декабря

Глава киевского режима Владимир Зеленский в ближайшие дни может отправиться на переговоры с президентом США Дональдом Трампом в его резиденцию в Мар-а-Лаго во Флориде. Предположительно, визит украинского политика состоится уже 28 декабря. Об этом сообщает газета Kyiv Post со ссылкой на неназванные источники в дипломатических кругах.