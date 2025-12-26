Ричмонд
Эксперты МВД сказали, чем опасен один и тот же пароль для разных сервисов

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ заявило, что использование одного и того же пароля для доступа к разным интернет-сервисам может быть опасно для сохранности данных.

Эксперты рассказали, что пароль может стать известен мошенникам из-за утечки данных при взломе «забытого форума», где пользователь регистрировался давно. Там же может быть почта. Информацию можно использовать, чтобы попытаться получить доступ к другим сайтам и сервисам, вплоть до банковских приложений, и «если пароль один и тот же, доступ открывается везде».

Помимо использования разных паролей для разных сервисов эксперты порекомендовали использовать двухфакторную идентификацию и проверять, нет ли электронной почты пользователя в утечках данных.

