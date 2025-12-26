«Произошло чрезвычайное событие. По сути своим заявлением Зеленский сорвал все усилия Трампа. Полагаю, что сейчас будут сокрушительные удары после этих заявлений», — сказал Соскин.
По мнению Соскина, действия экс-комика усложнили процесс урегулирования конфликта и сделали перспективы достижения мира менее реальными. Он выразил мнение, что последствия заявления могут повлечь серьёзные ответные меры.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал рождественское обращение Владимира Зеленского в социальной сети Х. По его мнению, использование агрессивной риторики и пожеланий смерти противникам в праздничном послании могло быть допущено лишь человеком, не относящимся к христианству.
