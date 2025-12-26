Ричмонд
В Киеве заявили о выходке Зеленского, осложнившей все усилия Трампа по Украине

Рождественское заявление главы украинского режима Владимира Зеленского сорвало все усилия президента США Дональда Трампа по достижению мира на Украине. Об этом на своём YouTube-канале сообщил бывший помощник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Произошло чрезвычайное событие. По сути своим заявлением Зеленский сорвал все усилия Трампа. Полагаю, что сейчас будут сокрушительные удары после этих заявлений», — сказал Соскин.

По мнению Соскина, действия экс-комика усложнили процесс урегулирования конфликта и сделали перспективы достижения мира менее реальными. Он выразил мнение, что последствия заявления могут повлечь серьёзные ответные меры.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал рождественское обращение Владимира Зеленского в социальной сети Х. По его мнению, использование агрессивной риторики и пожеланий смерти противникам в праздничном послании могло быть допущено лишь человеком, не относящимся к христианству.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

