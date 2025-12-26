Ранее ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал рождественское обращение Владимира Зеленского в социальной сети Х. По его мнению, использование агрессивной риторики и пожеланий смерти противникам в праздничном послании могло быть допущено лишь человеком, не относящимся к христианству.