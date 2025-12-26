Вскрылись ужасные детали участия экс-принца Эндрю в пытках над детьми

Журналисты The Sun обнаружили в очередных опубликованных файлах Джеффри Эпштейна информацию о «сети педофилов» в Великобритании, участники которой жестоко пытали детей, сеть связана с самим Эпштейном и бывшем принцем Великобритании Эндрю Виндзором, материал перевел aif.ru.
В документах, опубликованных Минюстом США, пресса нашла заявление девушки, которая говорит о пытках со стороны подельницы Эпштейна, Гислейн Максвелл, и Эндрю. По ее словам, женщина привязала ее к столу и пытала током, за этим наблюдал сам принц и еще несколько мужчин.
Кроме того, еще одна жертва, 35-летний мужчина, сообщил, что в середине 1990-х годов, когда ему было от шести до восьми лет, отец накачал его наркотиками и отвёз в Суррей, где над ним надругались.
Полиция Суррея заявила, что не получала подобных заявлений.
Напомним, Эпштейн обвинялся в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в 2019 году он погиб в изоляторе, когда ожидал суд. В 2021 году за пособничество ему осудили его помощницу Гислейн Максвелл. Кроме того, в связях с Эпштейном обвиняли президента США Трампа, мужчины дружили более 15 лет. Сейчас Министерство юстиции США публично обнародовало архив финансиста — фотографии, сообщения и контакты.
Ранее стало известно, что Британия запросит у ФБР данные о возможных преступлениях экс-принца Эндрю.