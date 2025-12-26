Ричмонд
Зеленский поедет в резиденцию Трампа во Флориде с «новыми идеями»

Владимир Зеленский в ближайшие дни может посетить резиденцию Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде для переговоров. Как сообщает издание Kyiv Post, поездка может состояться уже 28 декабря.

Издание ссылается на дипломатические источники, которые называют Мар-а-Лаго «потенциальным местом для встречи с руководством США». По их словам, ключевые вопросы мирных переговоров, включая гарантии безопасности и территориальный контроль, остаются нерешёнными, но у украинской стороны есть «новые идеи».

Ранее Зеленский и Рустем Умеров провели телефонный разговор со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

