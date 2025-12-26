Мощный взрыв уничтожил здание с боевиками ВСУ в Мирнограде

По информации военного блогера Юрия Подоляки, в ходе зачистки Мирнограда войсками РФ уничтожаются наиболее боеспособные части ВСУ. Блогер спрогнозировал негативные для противника последствия потери этих подразделений. По мнению Подоляки, в частности, для ВСУ может резко осложниться ситуация на добропольском направлении.