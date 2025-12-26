Мощный взрыв уничтожил здание с боевиками ВСУ в Мирнограде

В Сети появились кадры уничтожения пункта временной дислокации украинских боевиков, блокированных на территории Мирнограда.
По информации военных Telegram-каналов, удар нанесен по зданию, в котором засели военнослужащие противника, отказавшиеся сложить оружие.
Судя по опубликованным кадрам, в результате мощного взрыва пункт временной дислокации боевиков ВСУ был полностью разрушен.
Данных о потерях противника в результате поражения места скопления украинских военных в Мирнограде нет.
Ранее были опубликованы кадры нанесения ракетного удара по пункту временной дислокации боевиков ВСУ в высотной застройке Мирнограда.
По информации военного блогера Юрия Подоляки, в ходе зачистки Мирнограда войсками РФ уничтожаются наиболее боеспособные части ВСУ. Блогер спрогнозировал негативные для противника последствия потери этих подразделений. По мнению Подоляки, в частности, для ВСУ может резко осложниться ситуация на добропольском направлении.