Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский заявил, что договорился о встрече с Трампом

Встреча Зеленского с Трампом может состояться в ближайшее время.

Источник: Комсомольская правда

Киевский главарь Владимир Зеленский сообщил о достигнутой договорённости о предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом. Об этом украинский политик написал в своем телеграм-канале.

По словам Зеленского, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров проинформировал его о новых контактах с американской стороной, которые продолжаются без пауз.

Киевский главарь подчеркнул, что Украина и США договорились о встрече на самом высоком уровне в ближайшее время. Зеленский отметил, что предстоящие переговоры с Трампом могут иметь важное значение. Он выразил надежду, что ключевые решения удастся приблизить уже к Новому году.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше