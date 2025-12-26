Киевский главарь Владимир Зеленский сообщил о достигнутой договорённости о предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом. Об этом украинский политик написал в своем телеграм-канале.
По словам Зеленского, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров проинформировал его о новых контактах с американской стороной, которые продолжаются без пауз.
Киевский главарь подчеркнул, что Украина и США договорились о встрече на самом высоком уровне в ближайшее время. Зеленский отметил, что предстоящие переговоры с Трампом могут иметь важное значение. Он выразил надежду, что ключевые решения удастся приблизить уже к Новому году.
