«Этот ролик многое объясняет»: Дмитриев призвал пересмотреть речь Путина о вступлении в НАТО

Путин напомнил, что его гипотетический ответ «почему бы нет?» годом ранее также был встречен отказом. Тогда бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт заявила, что эта тема «не обсуждается». На основе этих фактов российский лидер задал риторические вопросы: «Это военная организация или нет? Военная. Нас там видеть не хотят? Не хотят. Она двигается к нашим границам? Двигается. Зачем? Вот что лежит в основе нашей позиции».