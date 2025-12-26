«Этот ролик многое объясняет»: Дмитриев призвал пересмотреть речь Путина о вступлении в НАТО

Глава Российского фонда прямых инвестиций и помощник президента Кирилл Дмитриев обратил внимание общественности на важный исторический видеоматериал. В своём аккаунте в социальной сети X он призвал заново посмотреть речь Владимира Путина о возможном вступлении России в НАТО.
В упомянутом выступлении президент России, отвечая на вопрос о присоединении к альянсу, задал встречный вопрос: «А почему бы нет?». В ответе западных держав это предложение было названо «совершенно нереалистическим».
Путин напомнил, что его гипотетический ответ «почему бы нет?» годом ранее также был встречен отказом. Тогда бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт заявила, что эта тема «не обсуждается». На основе этих фактов российский лидер задал риторические вопросы: «Это военная организация или нет? Военная. Нас там видеть не хотят? Не хотят. Она двигается к нашим границам? Двигается. Зачем? Вот что лежит в основе нашей позиции».
«Исторический ролик, который стоит пересмотреть: президент Путин о возможном вступлении России в НАТО, смех Джорджа Буша-младшего и объяснение того, почему Москва рассматривает НАТО как антироссийский блок, а не как “оборонительный альянс”. Этот ролик многое объясняет», — написал Дмитриев.
Ранее KP.RU сообщил, что президент России неоднократно заявлял, что Москва не смирится с участием соседней страны в военном альянсе, который враждебно настроен к Москве. Одной из причин начала СВО стал риск вступления Украины в НАТО.