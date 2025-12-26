США намеренно не распространили санкции на еврочиновников, пишут СМИ

Во вторник США ввели запрет на въезд в страну для пяти активистов за попытки цензурировать американские платформы и спикеров, сообщал госсекретарь США Марко Рубио. Как написала в соцсети X заместитель госсекретаря США по вопросам публичной дипломатии Сара Роджерс, США ввели санкции в том числе против бывшего еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Евросоюза Тьерри Бретона, одного из главных разработчиков Закона ЕС о цифровых услугах. В среду Дуров заявил, что Макрон столкнулся с низкими рейтингами одобрения и пытается заставить замолчать критиков, а также превратить Евросоюз в цифровой ГУЛАГ.
«Шаг Вашингтона был стратегически продуман таким образом, чтобы не затрагивать ни одного человека, занимающего в настоящее время государственные должности в ЕС или Великобритании, ограничив риск прямых ответных мер. Тем не менее, в Брюсселе преобладает мнение, что Вашингтон переступил красную линию, введя санкции против кого-то, кто просто обеспечивал соблюдение законов ЕС в цифровой сфере», — пишет издание.
В администрации Трампа неоднократно критиковали власти ЕС за попытки цензуры в отношении американских компаний и лидеров мнений.
Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) вступил в силу 1 ноября 2022 года и начал применяться в ЕС с мая 2023 года. Этот закон, по замыслу авторов, нацелен на то, чтобы «сделать рынки цифрового сектора более справедливыми и конкурентными», предоставить больше выбора и свободы конечным пользователям. Еврокомиссия позже определила ряд компаний, включая Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta* (запрещена в РФ как экстремистская организация), Microsoft, сеть X как наиболее крупные онлайн-платформы. Такие компании попали под прямой надзор Еврокомиссии.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.