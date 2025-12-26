США намеренно не распространили санкции на еврочиновников, пишут СМИ

Во вторник США ввели запрет на въезд в страну для пяти активистов за попытки цензурировать американские платформы и спикеров, сообщал госсекретарь США Марко Рубио. Как написала в соцсети X заместитель госсекретаря США по вопросам публичной дипломатии Сара Роджерс, США ввели санкции в том числе против бывшего еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Евросоюза Тьерри Бретона, одного из главных разработчиков Закона ЕС о цифровых услугах. В среду Дуров заявил, что Макрон столкнулся с низкими рейтингами одобрения и пытается заставить замолчать критиков, а также превратить Евросоюз в цифровой ГУЛАГ.