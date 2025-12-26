Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший замминистра обороны РФ Садовенко внезапно умер в 56 лет

В возрасте 56 лет умер бывший заместитель министра обороны России, генерал-полковник Юрий Садовенко.

В возрасте 56 лет умер бывший заместитель министра обороны России, генерал-полковник Юрий Садовенко. Как сообщает ТАСС, причиной смерти стала болезнь сердца.

По информации агентства, офицер скончался накануне.

Уроженец Житомира, Садовенко с 1990 по 1994 год проходил службу в Вооружённых силах РФ на командных должностях и участвовал в боевых действиях.

Следующие восемь лет он работал в подразделениях МЧС, участвуя в гуманитарных и спасательных операциях. С 2002 по 2024 год занимал различные руководящие должности в МЧС, администрации Московской области и Министерстве обороны, большую часть карьеры работая под началом Сергея Шойгу.

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Сергей Шойгу: биография, фото и личная жизнь секретаря Совета безопасности
Сергей Шойгу считается одним из главных «политических долгожителей» российского правительства. На протяжении трех десятилетий он возглавлял ключевые ведомства при всех президентах постсоветской России. Биография чиновника — в материале.
Читать дальше