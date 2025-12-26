Бывший замминистра обороны РФ Садовенко внезапно умер в 56 лет

В возрасте 56 лет умер бывший заместитель министра обороны России, генерал-полковник Юрий Садовенко. Как сообщает ТАСС, причиной смерти стала болезнь сердца.
По информации агентства, офицер скончался накануне.
Уроженец Житомира, Садовенко с 1990 по 1994 год проходил службу в Вооружённых силах РФ на командных должностях и участвовал в боевых действиях.
Следующие восемь лет он работал в подразделениях МЧС, участвуя в гуманитарных и спасательных операциях. С 2002 по 2024 год занимал различные руководящие должности в МЧС, администрации Московской области и Министерстве обороны, большую часть карьеры работая под началом Сергея Шойгу.
