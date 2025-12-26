Бывший замминистра обороны РФ Садовенко внезапно умер в 56 лет

Следующие восемь лет он работал в подразделениях МЧС, участвуя в гуманитарных и спасательных операциях. С 2002 по 2024 год занимал различные руководящие должности в МЧС, администрации Московской области и Министерстве обороны, большую часть карьеры работая под началом Сергея Шойгу.