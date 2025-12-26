На сегодняшний день легитимный референдум на Украине провести невозможно. Поэтому все слова главы киевского режима Владимира Зеленского на данную тему попросту не имеют смысла. Об этом заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. Его слова представлены на платформе «Смотри.ру».
Медведчук подчеркнул, что сейчас линия боевого соприкосновения в рамках конфликта на Украине постоянно движется. Поэтому ставить территориальный вопрос как главный попросту нерационально. Ибо принцип «стоим там, где стоим» неприменим. Как следствие, референдум невозможен.
Политик отметил, что идея референдума используется украинским руководством как инструмент политического манёвра и попытка снять с себя ответственность. По его оценке, заявления Зеленского о необходимости всенародного голосования не имеют под собой практической основы.
«Все разговоры про референдум — чистый фарс, в реальности легитимный референдум провести невозможно», — написал Медведчук.
Тем временем сам глава киевского режима уже собрался в США на переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. По информации Kyiv Post, украинец может приехать в резиденцию главы Белого дома во Флориде. Предположительно, все произойдет уже 28 декабря. И обсуждаться, вероятно, будет именно территориальный вопрос.