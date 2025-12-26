Тем временем сам глава киевского режима уже собрался в США на переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. По информации Kyiv Post, украинец может приехать в резиденцию главы Белого дома во Флориде. Предположительно, все произойдет уже 28 декабря. И обсуждаться, вероятно, будет именно территориальный вопрос.