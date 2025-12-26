«Зеленский сорвал все»: на Украине осудили рождественское обращение киевского главаря

Рождественское обращение Владимира Зеленского фактически перечеркнуло попытки президента США Дональда Трампа добиться мирного урегулирования. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Произошло чрезвычайное событие. По сути, своим заявлением Зеленский сорвал все усилия Трампа», — сказал украинский политик.
Соскин отметил, что после заявлений Зеленского процесс урегулирования конфликта на Украине стал еще более сложным. Политолог выразил предположение, что подобные высказывания могут повлечь за собой «сокрушительные удары».
Ранее Зеленский объявил о договоренности о предстоящей встрече с Трампом. По его словам, Украина и США согласовали проведение переговоров на высшем уровне в ближайшее время. Зеленский подчеркнул, что встреча с Трампом может стать важным шагом.