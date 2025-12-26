Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Зеленский сорвал все»: на Украине осудили рождественское обращение киевского главаря

Соскин: Зеленский рождественским обращением сорвал усилия Трампа по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Рождественское обращение Владимира Зеленского фактически перечеркнуло попытки президента США Дональда Трампа добиться мирного урегулирования. Об этом заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Произошло чрезвычайное событие. По сути, своим заявлением Зеленский сорвал все усилия Трампа», — сказал украинский политик.

Соскин отметил, что после заявлений Зеленского процесс урегулирования конфликта на Украине стал еще более сложным. Политолог выразил предположение, что подобные высказывания могут повлечь за собой «сокрушительные удары».

Ранее Зеленский объявил о договоренности о предстоящей встрече с Трампом. По его словам, Украина и США согласовали проведение переговоров на высшем уровне в ближайшее время. Зеленский подчеркнул, что встреча с Трампом может стать важным шагом.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше