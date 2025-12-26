Российские бойцы и армия ЦАР ликвидировали базы боевиков перед выборами 28 декабря

«При патрулировании территории FACA совместно с российскими специалистами в непосредственной близости от границы с Чадом и Суданом были обнаружены базы боевиков, прибывших на территорию ЦАР для дестабилизации ситуации в преддверии выборов 28 декабря. Они были рассеяны», — говорится в сообщении.
В 50 км к югу от населённого пункта Аук была обнаружена база около 30 боевиков, которые поспешно отошли в Чад. Ещё одна база численностью 40 человек находилась в 16 км юго-западнее Аука. Северо-западнее Джазире был уничтожен пеший патруль из трёх человек, а в 13 км к юго-западу от Тисси выявлена группа до 60 боевиков, большая часть которых уничтожена в бою, остальные отошли к границе с Чадом и Суданом. Операция продолжается, в район направлены дополнительные силы ВС ЦАР, а власти Чада уведомлены о деятельности боевиков.
Ранее сообщалось, что боевики в Центрально-Африканской Республике обращались к Украине с просьбой помочь в организации попытки военного переворота накануне выборов, назначенных на 28 декабря. В предвыборный период ряд лидеров незаконных вооружённых формирований, не относящихся к группировкам MPC, 3R и UPC, выходили на украинских дипломатов в одной из стран Африки.
