Екатеринбургский суд продлил арест Литовченко, обвиняемому в вымогательстве выплат за участие в СВО

По версии следствия, мужчина вместе с подельниками насильно заставляли своих жертв, нуждающихся в финансах, заключать контракт с Минобороны РФ о прохождении военной службы. После получения выплаты в размере свыше 1 млн рублей, злоумышленники похищали средства с банковских карт потерпевших.
Ранее Литовченко предъявили обвинение по п. «б» ч.3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере» и поместили в СИЗО. Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, мера пресечения была продлена до 28 февраля 2026 года.
Постановление суда вступит в силу через 3 суток, если не будет обжаловано сторонами.