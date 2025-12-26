Екатеринбургский суд продлил арест Литовченко, обвиняемому в вымогательстве выплат за участие в СВО

По версии следствия, мужчина вместе с подельниками насильно заставляли своих жертв, нуждающихся в финансах, заключать контракт с Минобороны РФ о прохождении военной службы. После получения выплаты в размере свыше 1 млн рублей, злоумышленники похищали средства с банковских карт потерпевших.