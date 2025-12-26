Kyiv Post: Наиболее сложные вопросы по конфликту на Украина остаются без ответа

«Но самые сложные вопросы… по большей части всё ещё не решены», — приводит газета слова неназванного чиновника.
При этом, как передаёт источник, западные наблюдатели «заинтригованы» текущими дискуссиями.
Ранее СМИ опубликовали полную версию плана Владимира Зеленского по завершению украинского конфликта. Он почти целиком состоит из требований в адрес Москвы. В частности, речь идёт о 800-тысячной армии Украины даже в мирное время. В Берлине подчеркнули, что Киев не в такой позиции, чтобы ставить России ультиматумы.
Тем временем на Западе заявили, что Зеленский может посетить резиденцию президента США Дональда Трампа 28 декабря.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.