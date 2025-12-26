«Запад проигрывает войну»: Стало известно, когда отменят ограничения против России

«Афганский синдром стал его первым симптомом, ситуация на Украине — открытым её подтверждением», — пояснил эксперт. По его мнению, неспособность Запада достичь целей на Украине с помощью беспрецедентного давления заставляет переоценить эффективность этого инструмента.
Палюлин отметил, что системное снятие отраслевых санкций станет частью масштабной политической договорённости о новой архитектуре безопасности. Этот процесс займёт годы и будет жёстко привязан к новому балансу сил в Европе и мире. Полное снятие ограничений в ближайшие десятилетия маловероятно, так как мир движется к модели конкурирующих экономических и военно-политических блоков.
Ранее американский юрист Эрик Феррари, специализирующийся на делах о снятии ограничений, заявил, что администрация США может проявить большую гибкость в вопросе антироссийских санкций. Он отметил, что в нынешней ситуации российские компании находятся в наиболее выгодных политических условиях.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.