«Запад проигрывает войну»: Стало известно, когда отменят ограничения против России

Перспектива снятия западных санкций с России зависит от исхода конфликта на Украине и глобального передела влияния. Об этом в комментарии для RuNews24.ru заявил юрист и преподаватель Антон Палюлин. Он считает, что однополярная мировая система, где санкции были главным оружием, переживает глубокий кризис.

Источник: Life.ru

«Афганский синдром стал его первым симптомом, ситуация на Украине — открытым её подтверждением», — пояснил эксперт. По его мнению, неспособность Запада достичь целей на Украине с помощью беспрецедентного давления заставляет переоценить эффективность этого инструмента.

Палюлин отметил, что системное снятие отраслевых санкций станет частью масштабной политической договорённости о новой архитектуре безопасности. Этот процесс займёт годы и будет жёстко привязан к новому балансу сил в Европе и мире. Полное снятие ограничений в ближайшие десятилетия маловероятно, так как мир движется к модели конкурирующих экономических и военно-политических блоков.

Ранее американский юрист Эрик Феррари, специализирующийся на делах о снятии ограничений, заявил, что администрация США может проявить большую гибкость в вопросе антироссийских санкций. Он отметил, что в нынешней ситуации российские компании находятся в наиболее выгодных политических условиях.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.