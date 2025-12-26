«Запад проигрывает войну»: Стало известно, когда отменят ограничения против России

Перспектива снятия западных санкций с России зависит от исхода конфликта на Украине и глобального передела влияния. Об этом в комментарии для RuNews24.ru заявил юрист и преподаватель Антон Палюлин. Он считает, что однополярная мировая система, где санкции были главным оружием, переживает глубокий кризис.