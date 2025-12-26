Премьер-министр Казахстана Бектенов отчитался перед Токаевым

Олжас Бектенов доложил о предварительных итогах социально-экономического развития страны за 2025 год. В результате исполнения поставленных Президентом задач по диверсификации экономики более 70% роста ВВП обеспечивают промышленность, торговля и транспорт. С января по ноябрь текущего года рост в сфере транспортных услуг составил 20,3%, строительстве — 14,7%, торговле — 8,8%, сельском хозяйстве — 6,1%, обрабатывающей промышленности — 5,9%. Инвестиции в основной капитал составили 18,5 трлн тенге, приток частных инвестиций увеличился на 9,8%.