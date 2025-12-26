ВЦИОМ: Владимиру Путину доверяют 80,8% россиян

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют сразу 80,8% россиян. Об этом свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра ВЦИОМ. Данные представлены на официальном сайте.
Отмечается, что в ходе исследования респондентам задавали прямой вопрос о доверии к главе государства. И положительно ответили сразу 80,8% людей, принявших участие в опросе. Аналогичная ситуация сложилась с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. О доверии к нему заявили 60% респондентов.
В то же время, АЦ ВЦИОМ задал респондентам вопрос, одобряют ли они деятельность президента РФ. В данном случае положительно ответили 77%. В случае с Мишустиным и Правительством показатели оказались ниже — 50,7% и 49,5% соответственно.
Опрос проводился посредством телефонного обзвона. Задействованы были 1600 номеров абонентов со всех регионов РФ.
