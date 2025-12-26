«Ценный актив Путина». В США забили тревогу из-за «сюрприза» России

По словам эксперта, подлодки оборудованы множеством технических инноваций, которые снижают уровень звукового сигнала и увеличивают их скрытность. Помимо этого, они могут быть вооружены значительным арсеналом, куда входят ракеты типа «Калибр», «Оникс» и «Циркон». Иствуд напомнил, что АПЛ «Казань» проекта заходила в порт столицы Кубы Гаваны в 2024 году, что стало «неприятным сюрпризом» для США.