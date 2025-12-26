Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ценный актив Путина». В США забили тревогу из-за «сюрприза» России

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Многоцелевые подлодки проекта 885 М «Ясень-М» стали серьезной угрозой для безопасности США, заявил эксперт Брент Иствуд в статье для 19FortyFive.

Источник: © РИА Новости

«Класс “Ясень” представляет собой мощный флот современных охотников-убийц», — сообщается в материале.

По словам эксперта, подлодки оборудованы множеством технических инноваций, которые снижают уровень звукового сигнала и увеличивают их скрытность. Помимо этого, они могут быть вооружены значительным арсеналом, куда входят ракеты типа «Калибр», «Оникс» и «Циркон». Иствуд напомнил, что АПЛ «Казань» проекта заходила в порт столицы Кубы Гаваны в 2024 году, что стало «неприятным сюрпризом» для США.

«Подводная лодка, возможно, собирает разведывательную информацию об авианосной ударной группе “Джеральд Форд” и делится ею с венесуэльцами. Это делает субмарины класса “Ясень” ценным активом для президента Владимира Путина, позволяя России снижать эффективность ВМС США на их собственной территории», — написал автор публикации.

В конце Путин в ходе совещания на тему развития подводного Военно-морского флота поручил продолжить серийный выпуск атомных подводных лодок проекта «Ясень-М». Глава государства отметил, что эти корабли составляют основу ударного потенциала сил общего назначения ВМФ. Такие ракетоносцы оснащены высокоточным оружием, обладают современными средствами навигации, связи и гидроакустики, добавил он.