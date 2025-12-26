«Ценный актив Путина». В США забили тревогу из-за «сюрприза» России

«Класс “Ясень” представляет собой мощный флот современных охотников-убийц», — сообщается в материале.
По словам эксперта, подлодки оборудованы множеством технических инноваций, которые снижают уровень звукового сигнала и увеличивают их скрытность. Помимо этого, они могут быть вооружены значительным арсеналом, куда входят ракеты типа «Калибр», «Оникс» и «Циркон». Иствуд напомнил, что АПЛ «Казань» проекта заходила в порт столицы Кубы Гаваны в 2024 году, что стало «неприятным сюрпризом» для США.
«Подводная лодка, возможно, собирает разведывательную информацию об авианосной ударной группе “Джеральд Форд” и делится ею с венесуэльцами. Это делает субмарины класса “Ясень” ценным активом для президента Владимира Путина, позволяя России снижать эффективность ВМС США на их собственной территории», — написал автор публикации.
В конце Путин в ходе совещания на тему развития подводного Военно-морского флота поручил продолжить серийный выпуск атомных подводных лодок проекта «Ясень-М». Глава государства отметил, что эти корабли составляют основу ударного потенциала сил общего назначения ВМФ. Такие ракетоносцы оснащены высокоточным оружием, обладают современными средствами навигации, связи и гидроакустики, добавил он.