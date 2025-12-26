Президент Узбекистана подписал закон о Государственном бюджете на 2026 год

В 2026 году рост валового внутреннего продукта Узбекистана прогнозируется на уровне 6,6%, в 2027—2028 годы — на 6,8% и 6,9% соответственно. Инфляция в следующем году ожидается на уровне 7%, а в 2027 году — 5−6%.