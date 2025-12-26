WSJ: в США ожидают нормализацию отношений РФ и ЕС после ее реинтеграции

По ее данным, соратники американского лидера видят в России страну с огромными природными ресурсами и большими деловыми возможностями. Они уверены, что восстановление экономических связей РФ и стран Запада не только нормализует ситуацию в Европе и отношения Москвы и Киева, но и создаст потенциальный источник прибыли для инвесторов из США.
При этом опрошенные изданием представители американских бизнес-кругов считают, что для начала или возобновления работы в России после возможного снятия либо ослабления санкций западным предпринимателям и инвесторам потребуется уверенность в том, что процесс нормализации отношений между Москвой и западными правительствами носит устойчивый характер и не будет прерван новой эскалацией.
11 декабря WSJ со ссылкой на источники сообщала, что США в рамках урегулирования конфликта на Украине представили европейским странам предложения по возвращению России в мировую экономику и восстановлению поставок российских энергоресурсов в Западную Европу. В одном из документов описывается план США по реинтеграции РФ, предполагается, что компании США будут «инвестировать в стратегические секторы — от добычи редкоземельных металлов до бурения нефтяных скважин в Арктике».