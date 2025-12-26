WSJ: в США ожидают нормализацию отношений РФ и ЕС после ее реинтеграции

11 декабря WSJ со ссылкой на источники сообщала, что США в рамках урегулирования конфликта на Украине представили европейским странам предложения по возвращению России в мировую экономику и восстановлению поставок российских энергоресурсов в Западную Европу. В одном из документов описывается план США по реинтеграции РФ, предполагается, что компании США будут «инвестировать в стратегические секторы — от добычи редкоземельных металлов до бурения нефтяных скважин в Арктике».