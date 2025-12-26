Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: в США ожидают нормализацию отношений РФ и ЕС после ее реинтеграции

НЬЮ-ЙОРК, 26 декабря. /ТАСС/. Ближайшее окружение президента США Дональда Трампа, включая его зятя Джареда Кушнера и спецпосланника Стивена Уиткоффа, считает, что в случае реинтеграции России в мировую экономику отношения между ней и европейскими странами стабилизируются. Об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Источник: Reuters

По ее данным, соратники американского лидера видят в России страну с огромными природными ресурсами и большими деловыми возможностями. Они уверены, что восстановление экономических связей РФ и стран Запада не только нормализует ситуацию в Европе и отношения Москвы и Киева, но и создаст потенциальный источник прибыли для инвесторов из США.

При этом опрошенные изданием представители американских бизнес-кругов считают, что для начала или возобновления работы в России после возможного снятия либо ослабления санкций западным предпринимателям и инвесторам потребуется уверенность в том, что процесс нормализации отношений между Москвой и западными правительствами носит устойчивый характер и не будет прерван новой эскалацией.

11 декабря WSJ со ссылкой на источники сообщала, что США в рамках урегулирования конфликта на Украине представили европейским странам предложения по возвращению России в мировую экономику и восстановлению поставок российских энергоресурсов в Западную Европу. В одном из документов описывается план США по реинтеграции РФ, предполагается, что компании США будут «инвестировать в стратегические секторы — от добычи редкоземельных металлов до бурения нефтяных скважин в Арктике».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше