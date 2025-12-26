Таиланд осудил применение Камбоджей противопехотных мин в ходе конфликта

«Район храма Та Квай находится на территории Таиланда, успешно освобожденной таиландской стороной. В настоящее время предпринимаются усилия по обеспечению безопасности посредством осмотра местности и операций по разминированию, в ходе которых было обнаружено большое количество мин в этом районе. Кроме того, инспекция территории, прилегающей к месту инцидента, выявила установку еще четырех противопехотных мин ПМН-2, установленных последовательно вдоль маршрута передвижения войск. Таиланд решительно осуждает продолжающееся использование Камбоджей противопехотных мин, что является нарушением суверенитета и территориальной целостности Таиланда, а также Совместной декларации Таиланда и Камбоджи. Такие действия также нарушают обязательства по Конвенции о запрете противопехотных мин (Оттавская конвенция), участником которой является Камбоджа», — говорится в сообщении дипломатического ведомства.