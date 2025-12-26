Россия и Белоруссия стоят на страже морали Нюрнберга, считает историк

«Прибалтийские государства и Украина были заражены вирусом неонацизма. И эти “бациллы” пропитали эти страны, многие страны бывшего Советского Союза, к сожалению. И мы видим то, что “вакцина” Нюрнбергского трибунала ослабевает. И единственные, наверное, кто сегодня четко стоит на страже именно тех решений, той морали, которая была вынесена из Нюрнбергского трибунала, это сегодняшняя Россия и Белоруссия, конечно же», — сказал Мягков.
В этом контексте историк обратил внимание на итоги голосования по поправкам к российской резолюции ООН против героизации нацизма.
«Кто голосует против? Мы видим сегодня, что это европейские страны, прежде всего, и Соединенные Штаты Америки, и те страны, где как раз растет неонацизм. Это о многом говорит», — отметил Мягков.
Ранее третий комитет генассамблеи ООН одобрил предложенную РФ резолюцию «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». В ее поддержку проголосовали 114 стран, против — 52, в числе которых Украина, США, Великобритания, Канада, Япония, Франция, Германия.