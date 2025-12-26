Япония одобрила рекордный военный бюджет для противостояния с Китаем

Рост оборонного бюджета Японии проходит на фоне кризиса отношений с западным соседом страны, Китаем. В ноябре премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что атака КНР на Тайвань может создать «угрозу выживания» ее стране. Постпред Китая при ООН Фу Цун пригрозил Японии воспользоваться правом на самооборону после заявления премьер-министра страны Санаэ Такаити о возможном военном ответе Токио на китайскую атаку на Тайвань.