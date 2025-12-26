Эрмитаж направил в Польшу документы в защиту арестованного археолога Бутягина

Александра Бутягина задержали польские спецслужбы по запросу Украины. В Киеве ученого обвиняют в проведении несанкционированных раскопок в Крыму и причинении ущерба на сотни миллионов рублей. В Эрмитаже заявили, что археолог неукоснительно соблюдал как юридические, так и этические международные нормы проведения археологических исследований.