Эрмитаж направил в Польшу документы в защиту арестованного археолога Бутягина

Сотрудники Государственного Эрмитажа направили в российское консульство в Польше документы в защиту археолога Александра Бутягина. Об этом ТАСС сообщил его отец Михаил Бутягин. Ученый был задержан в Варшаве в начале декабря.

Источник: Агентство «Москва»

«Крымские музеи собрали данные в защиту. Эрмитаж получил их и добавил свои данные, отослал консулу», — рассказал Михаил Бутягин.

Александра Бутягина задержали польские спецслужбы по запросу Украины. В Киеве ученого обвиняют в проведении несанкционированных раскопок в Крыму и причинении ущерба на сотни миллионов рублей. В Эрмитаже заявили, что археолог неукоснительно соблюдал как юридические, так и этические международные нормы проведения археологических исследований.

По решению польского суда россиянин арестован. 23 декабря польская прокуратура получила от Украины ходатайство об экстрадиции Бутягина.