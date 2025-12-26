Ричмонд
МИД призвал Японию отказаться от враждебной линии в отношении России

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Отношения России и Японии продолжают деградировать, чтобы восстановить контакты, Токио нужно отказаться от враждебной линии, заявили в МИД РФ.

Источник: © РИА Новости

На сайте министерства иностранных дел сообщается, что в пятницу замглавы МИД РФ Андрей Руденко принял депутата палаты советников парламента Японии Мунэо Судзуки.

«В ходе беседы с российской стороны была отмечена важность усилий с японской стороны в целях сохранения накопленного в прошлые годы позитивного “багажа” двусторонних связей, которые продолжают деградировать вследствие избранного официальным Токио недружественного курса в отношении России», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Подчеркнуто, что для возобновления межгосударственных контактов требуется подкрепленный предметными шагами отказ японских властей от враждебной линии, не отвечающей интересам Японии и ее народа», — добавили там.

Парламентарию также были изложены российские подходы к актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, а также некоторым практическим аспектам взаимодействия с Японией, заключили в МИД.