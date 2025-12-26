Стала известна судьба бывшего главреда Ура.ру Дианы Козловой

«Бывший главный редактор Ура.ру Диана Козлова вышла на новую работу по сути руководить холдингом 1Mi, где стала заместителем генерального. По сути на Диане все ред процессы 27 сми и цифровая трансформация холдинга», — написал медиа-менеджер.
Дозвониться до самой Дианы Козловой на момент публикации не удалось.
Холдинг 1Mi создан в 2016 году путем объединения нескольких региональных интернет-изданий. В него входит журнал «Нефть. Капитал», агентство «Новые известия», сеть региональных информагентств и пабликов в соцсетях.
«ФедералПресс» писал об увольнении Дианы Козловой из Ура.ру после смены собственника и конфликта с новым руководителем.