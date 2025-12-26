Ричмонд
Стала известна судьба бывшего главреда Ура.ру Дианы Козловой

МОСКВА, 26 декабря, ФедералПресс. Бывший главный редактор агентства Ура.ру Диана Козлова заняла пост заместителя генерального директора федерального холдинга 1Mi. Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель группы проекта «Новости» на «Дзен.ру» Иван Макаров.

Источник: Freepik

«Бывший главный редактор Ура.ру Диана Козлова вышла на новую работу по сути руководить холдингом 1Mi, где стала заместителем генерального. По сути на Диане все ред процессы 27 сми и цифровая трансформация холдинга», — написал медиа-менеджер.

Дозвониться до самой Дианы Козловой на момент публикации не удалось.

Холдинг 1Mi создан в 2016 году путем объединения нескольких региональных интернет-изданий. В него входит журнал «Нефть. Капитал», агентство «Новые известия», сеть региональных информагентств и пабликов в соцсетях.

«ФедералПресс» писал об увольнении Дианы Козловой из Ура.ру после смены собственника и конфликта с новым руководителем.