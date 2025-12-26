Ричмонд
«Орешник» можно применять в ядерном и в обычном снаряжении, заявил Хренин

МИНСК, 26 дек — РИА Новости. Размещенный на территории Белоруссии комплекс «Орешник» может иметь ядерное и обычное снаряжение, сообщил глава Минобороны республики Виктор Хренин.

Источник: © РИА Новости

«Комплекс “Орешник” размещен на нашей территории… Все в интернете были свидетелями возможностей комплекса. Комплекс можно применять как в ядерном снаряжении, так и в простом снаряжении ракеты. Дальность применения — наверное, это не большая тайна, — до 5 тысяч километров может лететь», — сказал министр в интервью телеканалу «Первый информационный», отвечая на вопрос о тактико-технических характеристиках заступившего на боевое дежурство в стране комплекса «Орешник».