Президент Узбекистана назвал Россию одним из основных зарубежных партнеров

Президент Узбекистана Мирзиёев назвал РФ одним из главных партнеров за рубежом.

Источник: © РИА Новости

ТАШКЕНТ, 26 дек — РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая с ежегодным посланием обеим палатам парламента, назвал Россию одним из основных зарубежных партнеров, республика также продолжит расширять партнерские отношения в рамках СНГ и ШОС.

Послание президента Узбекистана традиционно посвящено итогам работы за уходящий год и наиболее приоритетным направлениям развития страны в наступающем.

«Наши основные зарубежные партнеры — Россия, Китай, Соединённые Штаты Америки, Турция…. и другие страны. Многосторонние и взаимовыгодные связи с ними будут и впредь оставаться в центре внимания», — сказал Мирзиёев.

Президент Узбекистана выразил особую благодарность правительствам стран, послы которых участвуют в сегодняшнем форуме, за активную поддержку расширения связей с Узбекистаном и членства в Всемирной торговой организации. «В рамках Содружества Независимых Государств, Организации тюркских государств, Шанхайской организации сотрудничества, Организации исламского сотрудничества традиционные, широкомасштабные партнерские отношения будут расширены», — добавил Мирзиёев.

