За девять лет мы прошли большой путь развития — послание президента к народу

«Когда мы начали эту работу, треть населения жила за чертой бедности. В результате внедрения совершенно новой системы социальной защиты посредством более 100 видов услуг, таких как кредиты, субсидии и компенсации, и передачи этих услуг “семерке” в махаллях, более 8,5 миллионов человек вышли из бедности, а безработица сократилась вдвое. В результате мы достигли нашей цели, которую мы поставили три года назад — сократить бедность вдвое к концу 2026 года», — добавил глава государства.