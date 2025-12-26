За девять лет мы прошли большой путь развития — послание президента к народу

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выступает с посланием к парламенту и согражданам. В мероприятии, которое проходит в Конгресс-центре в Ташкенте, участвуют члены правительства, парламентарии, хокимы, молодежь, спортсмены, бизнесмены, деятели культуры и зарубежные гости.
В начале своего выступления Шавкат Мирзиёев отметил, что за последние девять лет страна прошла большой путь реформ. Несмотря на сложную глобальную обстановку, экономические и геополитические вызовы, Узбекистан завершил очень непростой год с ощутимыми результатами.
«За последние девять лет мы с вами и нашим народом прошли большой путь развития. Восстановили нашу экономику, расширили рыночные отношения и социальную защиту, укрепили верховенство закона. Самое главное, результаты наших реформ ощущают каждая махалля, каждая семья и каждый человек в своей повседневной жизни. Одним словом, мы научились превращать реформы в конкретные практические результаты», — отметил президент в начале своего выступления.
Он отметил, что уходящий год был очень сложным и прошел в непростых условиях, когда в мире происходят неожиданные изменения, растут экономические противоречия между государствами и угрозы безопасности.
Однако в республике в нынешнем году благодаря труду и сплоченности узбекского народа, а также дружественной внешней политике, во всех сферах достигнуты большие успехи.
Несмотря на сбои в глобальных производственных и транспортных логистических цепочках, а также рост стоимости сырья и финансовых ресурсов, экономика Узбекистана продолжает стабильно расти.
«Девять лет назад цифра в 100 млрд долларов казалась огромной для нашей экономики. В этом году наш ВВП впервые превысил 145 млрд долларов. Такие высокие результаты наглядно демонстрируют, на что способен наш народ, все мы», — отметил глава государства.
При этом в принятой два года назад Стратегии «Узбекистан-2030» ставилась цель увеличить ВВП до $160 млрд к 2030 году. Президент заявил, что есть потенциал в течение пяти лет превысить показатель $240 млрд.
Было отмечено, что в то время, когда в глобальной торговой системе изменились «правила игры», экспорт Узбекистана в 2025 году увеличился на 23% и достиг $33,4 млрд, а золотовалютные резервы впервые превысили $60 млрд.
Объем привлеченных в экономику Узбекистана иностранных инвестиций достиг $43,1 млрд.
Доля общих инвестиций в ВВП сейчас составляет 31,9%. Это cтанет основой для дальнейшего устойчивого роста экономики в ближайшие годы, выразил уверенность президент.
2025 год стал годом больших перемен в плане улучшения инфраструктуры, служащей благополучию населения и развитию бизнеса, продолжил президент.
В частности, благодаря кардинальным изменениям в энергетическом секторе, объем производства электроэнергии увеличился до 85 млрд киловатт-часов. В 2016 году эта цифра составила 60 млрд.
«Если бы этот уровень сохранился, мы не смогли бы обеспечить 38 миллионов населения энергией и удвоить экономику», — сказал он.
В регионах проделана работа по улучшению водоснабжения — в этом году питьевая вода впервые поступила в 715 тысяч домохозяйств в 188 районов, улучшилось водоснабжение около 2,3 миллиона жителей. Вода для полива приусадебных участков впервые поступила в 470 тысяч домохозяйств в 867 «тяжелых» районах.
В 2025 году в стране возвели 8,1 миллиона квадратных метров жилья, также население самостоятельно построило 19 миллионов кв. м жилья. Предприниматели построили 24 миллиона кв. м нежилых объектов.
Президент отметил, что всего за девять лет было введено в эксплуатацию 210 миллионов кв. м жилых и нежилых объектов.
Также он сообщил, что в текущем году было трудоустроено 5 миллионов человек, а уровень безработицы снизился с 5,5% до 4,9%. Около 1,5 миллиона нуждающихся граждан вышли из бедности, впервые 1 435 районов стали «свободными от бедности».
Уровень бедности в стране снизился с 8,9% в начале года до 5,8%. В результате достигнута цель по сокращению бедности вдвое к 2026 году, поставленная тремя годами ранее.
«Когда мы начали эту работу, треть населения жила за чертой бедности. В результате внедрения совершенно новой системы социальной защиты посредством более 100 видов услуг, таких как кредиты, субсидии и компенсации, и передачи этих услуг “семерке” в махаллях, более 8,5 миллионов человек вышли из бедности, а безработица сократилась вдвое. В результате мы достигли нашей цели, которую мы поставили три года назад — сократить бедность вдвое к концу 2026 года», — добавил глава государства.
Президент озвучил приоритетные планы на 2026 год.
Будет принята госпрограммa по развитию махаллей.
Комплексный подход: в каждом регионе выберут 2−3 района, где все проблемы махаллей будут решаться одновременно.
На развитие махаллей направят 8,5 трлн сумов.
Депутатам выделят 500 млрд сумов на проблемы округов + по 330 млн сумов на «зеленые зоны».
До 2030 года все сложные районы должны получить облик Нового Узбекистана.
Финансы и бюджеты.
С 1 января 2026 года часть НДС будет оставаться на местах.
Доходы районных бюджетов планируют увеличить в 2 раза.
В районных бюджетах будет сформирован дополнительный источник в размере 5 трлн сумов, который направят на улучшение инфраструктуры махаллей.
Впервые 20 трлн сумов передадут регионам напрямую — под конкретные проекты и рабочие места.
Города и урбанистика.
Запуск реформ по устойчивому развитию городов.
Определят 45 агломераций.
Стартует платформа «Устойчивый город» и индекс комфортности жизни по махаллям.
Работа и бизнес.
Налоговые ставки для бизнеса в 2026 году не изменятся.
На бизнес-инфраструктуру — более 10 трлн сумов.
На поддержку малого и среднего бизнеса — 140 трлн сумов.
Из них 43 трлн сумов — для женщин и молодежи.
Проект «Промышленность и сервис в махалле».
Направят 5 трлн сумов кредитов.
Реализуют более 10 тысяч проектов.
Создадут 100 тысяч новых рабочих мест.
Дополнительно — 7,5 трлн сумов на микропроекты, трудоустройство 360 тысяч человек.
Социальные инициативы.
На трехлетнюю программу по развитию спорта в махаллях выделят 1 трлн сумов.
Школьные библиотеки ежегодно будут получать 10 млн книг.