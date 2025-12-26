«Постоянная война». СМИ забили тревогу из-за пункта в плане Зеленского

«Серьезную обеспокоенность вызывает предложение сохранить нынешнюю численность армии в 800 тысяч военнослужащих. Вооруженные силы таких размеров — признак никак не мирного времени, а постоянной войны», — говорится в публикации.
Обозреватель считает, что из-за этого пункта план Зеленского больше похож на тактическую уловку, чем на реальную инициативу по достижению мира.
В среду ряд СМИ сообщил, что Зеленский представил проект мирного урегулирования в ходе общения с украинскими журналистами. Среди его пунктов — отказ Киева отводить войска из российских регионов, но России при этом предлагается выйти из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. При этом Украина хочет контролировать Запорожскую АЭС вместе с США и без участия России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет комментировать информацию, которую спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев привез из США по украинскому урегулированию. Как отметил Песков, вести общение по урегулированию через СМИ нецелесообразно.
Он подчеркнул, что Москва сформулирует свою позицию по урегулированию на основе информации от Дмитриева.