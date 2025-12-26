В Башкирии обсудили вопросы безопасности в период новогодних праздников

«Всего в наших городах и сёлах будут работать около 600 новогодних площадок. Ожидаем, что в праздничных мероприятиях примут участие более 150 тысяч человек, — сказал Глава РБ. — От нас требуется максимальная концентрация и мобилизованность, контроль за ситуацией в местах массового пребывания людей».