В Башкирии обсудили вопросы безопасности в период новогодних праздников

26 декабря в Доме Республики руководитель региона провёл совместное заседание региональной антитеррористической комиссии (АТК) и оперативного штаба. В нём приняли участие руководители профильных министерств и ведомств республики, оперативных служб и силовых структур. Участники обсудили обеспечение общественной безопасности в период новогодних праздников. Радий Хабиров отметил необходимость слаженных действий для эффективного реагирования на возможные угрозы.
«Всего в наших городах и сёлах будут работать около 600 новогодних площадок. Ожидаем, что в праздничных мероприятиях примут участие более 150 тысяч человек, — сказал Глава РБ. — От нас требуется максимальная концентрация и мобилизованность, контроль за ситуацией в местах массового пребывания людей».
Участники определили порядок межведомственного взаимодействия в период новогодних праздников. Также на заседании обсудили результаты деятельности АТК в 2025 году, в том числе выполнение мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма.
Глава Башкортостана поблагодарил членов антитеррористической комиссии за эффективную работу в 2025 году, обозначил задачи министерств, ведомств и оперативных служб на ближайшую перспективу.
Ранее в Башкирии задержали студента по подозрению в терроризме. Предполагаемого преступника поместили в СИЗО.