Захарова: Запад санкциями пытается удержать доминирование

Дипломат также отметила, что в авангарде борьбы с такими односторонними санкциями стоит Группа друзей в защиту Устава ООН, членом которой является и Россия. «Уверены, что в поистине справедливой многополярной архитектуре международных отношений, к которой все мы стремимся, нет места принуждению и неоколониальной гегемонии. Совместно с партнерами — ответственными членами мирового большинства — продолжим борьбу со всеми пережитками позорной колониальной эпохи», — резюмировала Захарова.