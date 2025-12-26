Рябков: РФ не испытывает дискомфорта от отсутствия высшего диалога с Европой

«Если речь идет о контактах на высшем уровне, на политическом уровне, конечно, мы сейчас имеем по вине наших противников длительную паузу. Но мы не испытываем от этого дискомфорт. Мы не можем гоняться за ними и о чем-то их упрашивать. Это несолидно, недостойно да и не нужно», — сказал высокопоставленный дипломат в интервью программе «60 минут».