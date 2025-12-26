Рябков: РФ не испытывает дискомфорта от отсутствия высшего диалога с Европой

«Если речь идет о контактах на высшем уровне, на политическом уровне, конечно, мы сейчас имеем по вине наших противников длительную паузу. Но мы не испытываем от этого дискомфорт. Мы не можем гоняться за ними и о чем-то их упрашивать. Это несолидно, недостойно да и не нужно», — сказал высокопоставленный дипломат в интервью программе «60 минут».
Рябков отметил, что, как только Европа осознает необходимость диалога, Россия будет готова его выстраивать.
«Мы знаем их позицию, и она постоянно звучит с трибуны такого органа, например, как Европарламент, где просто, по-моему, уже от антироссийского угара дышать совершенно нечем, — указал замминистра. — Когда кто-то из них поймет, что возможна альтернатива и стоит попробовать что-то другое, за нами не заржавеет, дело не станет, мы откликнемся на всех уровнях».
Фрагмент интервью показан в эфире телеканала «Россия-1».