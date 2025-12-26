Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рябков: РФ не испытывает дискомфорта от отсутствия высшего диалога с Европой

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Россия не ощущает дискомфорт от отсутствия общения с Европой на высшем уровне и не собирается ни за кем гоняться. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Источник: РИА "Новости"

«Если речь идет о контактах на высшем уровне, на политическом уровне, конечно, мы сейчас имеем по вине наших противников длительную паузу. Но мы не испытываем от этого дискомфорт. Мы не можем гоняться за ними и о чем-то их упрашивать. Это несолидно, недостойно да и не нужно», — сказал высокопоставленный дипломат в интервью программе «60 минут».

Рябков отметил, что, как только Европа осознает необходимость диалога, Россия будет готова его выстраивать.

«Мы знаем их позицию, и она постоянно звучит с трибуны такого органа, например, как Европарламент, где просто, по-моему, уже от антироссийского угара дышать совершенно нечем, — указал замминистра. — Когда кто-то из них поймет, что возможна альтернатива и стоит попробовать что-то другое, за нами не заржавеет, дело не станет, мы откликнемся на всех уровнях».

Фрагмент интервью показан в эфире телеканала «Россия-1».

Узнать больше по теме
Сергей Рябков: биография российского дипломата
Сергей Рябков — один из самых опытных действующих российских дипломатов, чья карьера насчитывает более четырех десятилетий. На посту заместителя министра иностранных дел он зарекомендовал себя как принципиальный и бескомпромиссный переговорщик. Подробности его биографии, карьерного пути и личной жизни рассказываем в материале.
Читать дальше