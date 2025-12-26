Президент объявил 2026 год в Узбекистане «Годом развития махалли и процветания общества»

«Есть одна великая идея, объединяющая 38-миллионную нацию, независимо от национальности, языка и вероисповедания. Это интересы Родины, интересы нашего народа. Роль и влияние системы махалли в достижении этой великой цели неоценимы. Потому что, когда в махалле мир и согласие, наше общество будет мирным и сплоченным. Если махалля будет развиваться, вся наша страна будет процветать», — сказал президент.