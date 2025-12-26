Президент объявил 2026 год в Узбекистане «Годом развития махалли и процветания общества»

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая с ежегодным посланием парламенту и народу страны, предложил объявить 2026 год «Годом развития махалли и процветания общества». Присутствующие полностью поддержали эту инициативу.
Послание президента Узбекистана посвящено итогам работы за уходящий год и наиболее приоритетным направлениям развития страны в наступающем году.
В начале своего выступления президент назвал махаллю основой демократических преобразований.
«С какими бы трудными испытаниями мы ни сталкивались на протяжении истории, мы прежде всего черпали силы из единства. В трудные дни наши люди, жители махалли, стоя плечом к плечу, преодолевали трудности. Семья жила, помогая семье, сосед — соседу. Мы должны всегда оставаться верными этим уникальным ценностям и воспитывать наше молодое поколение в этом духе», — сказал президент.
Глава государства отметил, что сегодня в обществе существуют разные мнения и взгляды, что является первичным требование демократии. Однако независимо от национальности, языка и религии, есть одна великая идея, которая объединяет многомиллионный народ республики.
«Есть одна великая идея, объединяющая 38-миллионную нацию, независимо от национальности, языка и вероисповедания. Это интересы Родины, интересы нашего народа. Роль и влияние системы махалли в достижении этой великой цели неоценимы. Потому что, когда в махалле мир и согласие, наше общество будет мирным и сплоченным. Если махалля будет развиваться, вся наша страна будет процветать», — сказал президент.
Традиция давать каждому году название и определять приоритеты развития появилась в Узбекистане по инициативе первого президента Ислама Каримова в 1997 году. Уходящий год в стране был годом охраны окружающей среды и зеленой экономики.