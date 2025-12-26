Ричмонд
Зеленский потянет за собой на дно и Санду, считает Додон

КИШИНЕВ, 26 дек — РИА Новости. Экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной в республике партии социалистов Игорь Додон считает, что в случае смены власти на Украине Владимир Зеленский потянет за собой на дно и главу молдавского государства Майю Санду.

Источник: AP Photo / Peter Dejong

«Надеемся на завершение войны на Украине, что положительно скажется на сферах безопасности, экономики, социальной сфере в регионе. Думаю, что вследствие этого и, возможно, смены власти в соседней стране, Зеленский потянет за собой на дно и Майю Санду. “Красные карточки” последних недель показывают, что Запад будет смотреть иначе на все беззакония, творимые нынешним режимом», — написал Додон в своем Telegram-канале.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

