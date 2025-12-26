В ЕС готовят предложения по ограничению полномочий новых членов, пишут СМИ

В октябре издание сообщало, что Евросоюз рассматривает возможность принятия новых членов в блок без предоставления им полноценного права голоса.
«Комиссии поручили представить предложения, предназначенные для ограничения полномочий только что принятых стран-членов в случае отступления от демократических ценностей на фоне усиления популизма в странах от Чехии до Франции», — говорится в публикации.
Отмечается, что ограничение полномочий может подразумевать временное ограничение права вето новых стран-членов. По данным издания, эта мера, по замыслу Брюсселя, должна успокоить скептически относящиеся к расширению государства ЕС и предотвратить блокирование важных для блока законопроектов.