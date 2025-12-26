Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ЕС готовят предложения по ограничению полномочий новых членов, пишут СМИ

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) подготавливает предложения, направленные на ограничение полномочий новых стран-членов на случай их «отступления от демократических принципов», пишет газета Politico.

Источник: © РИА Новости

В октябре издание сообщало, что Евросоюз рассматривает возможность принятия новых членов в блок без предоставления им полноценного права голоса.

«Комиссии поручили представить предложения, предназначенные для ограничения полномочий только что принятых стран-членов в случае отступления от демократических ценностей на фоне усиления популизма в странах от Чехии до Франции», — говорится в публикации.

Отмечается, что ограничение полномочий может подразумевать временное ограничение права вето новых стран-членов. По данным издания, эта мера, по замыслу Брюсселя, должна успокоить скептически относящиеся к расширению государства ЕС и предотвратить блокирование важных для блока законопроектов.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше