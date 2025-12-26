El Pais узнало об освобождении 99 оппозиционеров в Венесуэле

Имена освобожденных пока неизвестны. По информации El Pais, 65 мужчин были освобождены из тюрьмы Токорон, находящейся в штате Арагуа на севере страны, еще три женщины — из исправительного учреждения Лас-Хрисалидас. Также помиловали троих подростков, которые находились под стражей в штате Варгас.
В декабре прошлого года правительство Венесуэлы помиловало 71 человека. По информации газеты, освобожденные были привлечены к ответственности после массовых протестов против официальных результатов выборов, которые прошли в конце июля 2024 года. Тогда Николас Мадуро был переизбран на третий срок, набрав 51,2% голосов, а его основной конкурент, 74-летний Эдмундо Гонсалес Уррутиа от «Демократической унитарной платформы» (PUD) — 44,2%. Венесуэльская оппозиция опубликовала более 80% бюллетеней, полученных с избирательных участков, и объявила о победе Уррутиа, что подтвердили независимые наблюдатели и результаты экзитполов.
Во время массовых протестов полиция задержала 2 тыс. человек. По утверждению Мадуро, задержанные подожгли избирательные центры и региональные подразделения Национального избирательного совета Венесуэлы. Он пообещал протестующим «максимальное наказание». Задержанных отправили в тюрьмы строгого режима, в том числе Токорон.
Освобождение почти сотни оппозиционеров произошло в момент, когда обострились отношения между Венесуэлой и США на фоне стягивания в Карибский бассейн американских сил и ударов по судам, которые, по утверждению Вашингтона, участвовали в контрабанде наркотиков.
В середине декабря президент США Дональд Трамп объявил о полной блокаде всех попавших под санкции нефтяных танкеров, которые следуют в Венесуэлу или из нее. После этого США задержали три судна в Карибском море.
Правительство Венесуэлы назвало действия Трампа по вводу блокады подсанкционных нефтяных танкеров «безрассудной и серьезной угрозой». Власти республики подчеркнули, что заявление американского президента о том, что «венесуэльские нефть, земля и полезные ископаемые являются его собственностью», нарушает международное право, свободу торговли и судоходства. Правительство потребовало провести срочное заседание Совета Безопасности ООН, заявив об «открытой и преступной агрессии американского империализма».
Российский МИД заявил, что Москва поддерживает Венесуэлу и призывает администрацию Трампа воздержаться от дальнейшего «сползания» к полномасштабному конфликту с республикой.