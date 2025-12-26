El Pais узнало об освобождении 99 оппозиционеров в Венесуэле

В декабре прошлого года правительство Венесуэлы помиловало 71 человека. По информации газеты, освобожденные были привлечены к ответственности после массовых протестов против официальных результатов выборов, которые прошли в конце июля 2024 года. Тогда Николас Мадуро был переизбран на третий срок, набрав 51,2% голосов, а его основной конкурент, 74-летний Эдмундо Гонсалес Уррутиа от «Демократической унитарной платформы» (PUD) — 44,2%. Венесуэльская оппозиция опубликовала более 80% бюллетеней, полученных с избирательных участков, и объявила о победе Уррутиа, что подтвердили независимые наблюдатели и результаты экзитполов.