Кремль рассказал о контактах с США после визита Дмитриева в Майами

Представители США и России связались друг с другом после того, как спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев вернулся из поездки в Соединенные Штаты, и условились продолжать контакты. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Источник: РИА "Новости"

«После того как Кирилл Дмитриев доложил президенту об итогах поездки в Америку и итогах своих контактов, эта информация была проанализирована и по поручению президента [России Владимира] Путина состоялся контакт между представителями администрации России и США. Условлено продолжать диалог», — рассказал Песков.

При этом он отказался раскрыть, какие именно документы Дмитриев привез из США.

«По-прежнему считаем, что в настоящий момент распространение этой информации негативно может повлиять на переговорный процесс», — пояснил пресс-секретарь президента.

Дмитриев участвовал в переговорах со спецпослаанником американского президента Стивом Уиткоффом и зятем главы государства Джаредом Кушнером 20—21 декабря.

Встреча прошла в Майами. На ней обсуждался в том числе мирный план из 20 пунктов. Уиткофф счел прошедшие переговоры по Украине конструктивными, а Дмитриев заявил, что «разжигатели войны» не смогли помешать переговорному процессу.

Материал дополняется

