Кремль рассказал о контактах с США после визита Дмитриева в Майами

«После того как Кирилл Дмитриев доложил президенту об итогах поездки в Америку и итогах своих контактов, эта информация была проанализирована и по поручению президента [России Владимира] Путина состоялся контакт между представителями администрации России и США. Условлено продолжать диалог», — рассказал Песков.
При этом он отказался раскрыть, какие именно документы Дмитриев привез из США.
«По-прежнему считаем, что в настоящий момент распространение этой информации негативно может повлиять на переговорный процесс», — пояснил пресс-секретарь президента.
Дмитриев участвовал в переговорах со спецпослаанником американского президента Стивом Уиткоффом и зятем главы государства Джаредом Кушнером
Встреча прошла в Майами. На ней обсуждался в том числе мирный план из 20 пунктов. Уиткофф счел прошедшие переговоры по Украине конструктивными, а Дмитриев заявил, что «разжигатели войны» не смогли помешать переговорному процессу.
Материал дополняется