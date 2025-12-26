Кремль рассказал о контактах с США после визита Дмитриева в Майами

Представители США и России связались друг с другом после того, как спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев вернулся из поездки в Соединенные Штаты, и условились продолжать контакты. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.