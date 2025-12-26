Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол Молдовы в США Кульминский встретился с госсекретарем Марко Рубио

КИШИНЕВ, 26 дек — Sputnik. Посол Республики Молдова в США Влад Кульминский встретился с государственным секретарем США Марко Рубио и его женой Жанетт Рубио, об этом дипломат сообщил на своей странице в соцсети.

Источник: Sputnik.md

По словам Кульминского, обсуждались аспекты молдавско-американских двусторонних отношений. Кроме того, собеседники затронули тему «подготовки встречи».

«Я имел честь обсудить с государственным секретарем Марко Рубио и его женой Жанетт Рубио двусторонние отношения между Республикой Молдова и Соединенными Штатами. Диалог продолжится на уровне команд, с четкой целью подготовки встречи, которая принесет конкретные результаты обеим сторонам», — написал Кульминский.

Дипломат также подчеркнул личный аспект своего мандата в Вашингтоне.

«Представлять Республику Молдова в Соединенных Штатах остается глубокой и личной ответственностью. Я делаю это с уважением к людям этой страны и с убеждением, что Молдова заслуживает быть услышанной, понятой и воспринятой со всей серьезностью.», — отметил Кульминский.

Напомним, в ходе визита в США 2—10 декабря главы МИД Молдовы Михаила Попшоя и спикера парламента Игоря Гросу состоялась их встреча с спецпредставителем Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом, на ней присутствовал и Влад Кульминский.

Позже он сообщил, что госекретарь США Марко Рубио отменил запланированную встречу с Гросу, которая должна была состояться во время визита.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше