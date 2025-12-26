Посол Молдовы в США Кульминский встретился с госсекретарем Марко Рубио

По словам Кульминского, обсуждались аспекты молдавско-американских двусторонних отношений. Кроме того, собеседники затронули тему «подготовки встречи».
«Я имел честь обсудить с государственным секретарем Марко Рубио и его женой Жанетт Рубио двусторонние отношения между Республикой Молдова и Соединенными Штатами. Диалог продолжится на уровне команд, с четкой целью подготовки встречи, которая принесет конкретные результаты обеим сторонам», — написал Кульминский.
Дипломат также подчеркнул личный аспект своего мандата в Вашингтоне.
«Представлять Республику Молдова в Соединенных Штатах остается глубокой и личной ответственностью. Я делаю это с уважением к людям этой страны и с убеждением, что Молдова заслуживает быть услышанной, понятой и воспринятой со всей серьезностью.», — отметил Кульминский.
Напомним, в ходе визита в США
Позже он сообщил, что госекретарь США Марко Рубио отменил запланированную встречу с Гросу, которая должна была состояться во время визита.