Контакты с США и заявление Подоляка о выборах. Темы брифинга Пескова

Контакты с США после поездки специального представителя президента РФ, генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева в Майами, увеличение военного бюджета Японии и заявления советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о выборах стали основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин проведет совещание по государственной программе вооружения: «Будет серьезное обсуждение».
Глава государства также проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности в режиме видеоконференции.
О контактах с США
Дмитриев доложил Путину об итогах поездки в США, «эта информация была проанализирована».
Представители российского и американского руководства уже провели контакт по итогам поездки Дмитриева в Майами: «По поручению президента Путина состоялся контакт между представителями администраций России и Соединенных Штатов».
Ушаков представлял Россию, с американской стороны «было несколько собеседников».
Россия и США условились после поездки Дмитриева в Майами продолжить диалог: «Условлено продолжать диалог».
Кремль не стал раскрывать подробности новых контактов России и США: «Мы по-прежнему считаем, что в настоящий момент распространение этой информации может негативно сказаться на ходе переговорного процесса».
О заявлениях Подоляка
Россия не знает, в какой степени слова Подоляка о том, что у Украины якобы нет денег на проведение выборов, отражают официальную точку зрения Киева: «Каких-то заявление от Киева [на этот счет] мы не слышали».
Киевские власти прибегают «ко всевозможным уловкам», чтобы получить финансирование от стран Запада.
О встрече Путина с бизнесом
Тема урегулирования на Украине затрагивалась на встрече Путина с бизнесом: «Могу сказать, что в целом затрагивалась тематика тех обсуждений, которые ведутся и которые неоднократно выливались в СМИ на Западе и со стороны киевского режима в контексте процесса мирного урегулирования».
Об увеличении военного бюджета Японии
Что касается увеличения военного бюджета Японии, то любой рост военных расходов странами Азиатско-Тихоокеанского региона «должен осуществляться весьма и весьма аккуратно, с тем чтобы это не приводило к дальнейшей эскалации напряженности».