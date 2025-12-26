Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Контакты с США и заявление Подоляка о выборах. Темы брифинга Пескова

Представитель Кремля рассказал о графике президента, обсуждении итогов поездки Дмитриева в США и встрече российского лидера с бизнесом.

Источник: Reuters

Контакты с США после поездки специального представителя президента РФ, генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева в Майами, увеличение военного бюджета Японии и заявления советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о выборах стали основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин проведет совещание по государственной программе вооружения: «Будет серьезное обсуждение».

Глава государства также проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности в режиме видеоконференции.

О контактах с США

Дмитриев доложил Путину об итогах поездки в США, «эта информация была проанализирована».

Представители российского и американского руководства уже провели контакт по итогам поездки Дмитриева в Майами: «По поручению президента Путина состоялся контакт между представителями администраций России и Соединенных Штатов».

Ушаков представлял Россию, с американской стороны «было несколько собеседников».

Россия и США условились после поездки Дмитриева в Майами продолжить диалог: «Условлено продолжать диалог».

Кремль не стал раскрывать подробности новых контактов России и США: «Мы по-прежнему считаем, что в настоящий момент распространение этой информации может негативно сказаться на ходе переговорного процесса».

О заявлениях Подоляка

Россия не знает, в какой степени слова Подоляка о том, что у Украины якобы нет денег на проведение выборов, отражают официальную точку зрения Киева: «Каких-то заявление от Киева [на этот счет] мы не слышали».

Киевские власти прибегают «ко всевозможным уловкам», чтобы получить финансирование от стран Запада.

О встрече Путина с бизнесом

Тема урегулирования на Украине затрагивалась на встрече Путина с бизнесом: «Могу сказать, что в целом затрагивалась тематика тех обсуждений, которые ведутся и которые неоднократно выливались в СМИ на Западе и со стороны киевского режима в контексте процесса мирного урегулирования».

Об увеличении военного бюджета Японии

Что касается увеличения военного бюджета Японии, то любой рост военных расходов странами Азиатско-Тихоокеанского региона «должен осуществляться весьма и весьма аккуратно, с тем чтобы это не приводило к дальнейшей эскалации напряженности».

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше