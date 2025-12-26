В канун нового года министр финансов сообщил «сенсационную» новость: «Молдова больше не считается бедной страной» — почему это даже не смешно

В канун нового года министр финансов Андриан Гаврилицэ сообщил своим соотечественникам хорошую новость: Молдова больше не считается бедной страной.
Одна треть населения, которая, по данным Национального бюро статистики, пребывает в состоянии абсолютной бедности (в сельской местности — более 40%), может с облегчением выдохнуть и встретить Новый год и Рождество с надеждой: вот теперь, наконец-то, заживем, ведь мы уже не бедные — не может же врать такой важный член правительства, как глава минфина.
Но если внимательно послушать министра, он имел в виду совсем не ту бедность, с которой ежедневно сталкивается большинство населения Молдовы. Он говорил о некоем абстрактном критерии, которым оперируют международные финансовые организации. По этой классификации, сообщил министр, перейдя на английский, Молдова считается «upper middle income country», то есть страной с уровнем дохода выше среднего.
Этот показатель рассчитывается, как валовой национальный доход на душу населения. Сам этот доход складывается из валового внутреннего продукта (стоимость товаров и услуг, произведенных в стране), плюс доходы, полученные гражданами страны из-за рубежа, минус доходы, вывезенные из страны иностранцами. К странам со средним уровнем дохода относятся те, у кого это показатель составляет от 4,5 до 14 долларов на душу населения в день. Наряду с Молдовой, в эту категорию входят Китай, Бразилия, Россия, Мексика, Турция, Индонезия. Послушать министра, дела у Молдовы идут очень даже хорошо, если она оказалась в одной группе с такими странами. Но это как раз тот случай, когда кому-то жемчуг мелковат, а кому-то суп жидковат.
Возьмем декларацию самого министра финансов о доходах за 2024 год: 54 тысячи евро зарплата, 810 тысяч леев за консалтинг, 27 тысяч евро доходы от аренды, вклады в западных страховых компаниях и пенсионных фондах. По любым меркам, богатый человек — в нынешних правительстве и парламенте они все такие. На противоположной стороне возьмем сельского пенсионера — а их в Молдове сотни тысяч — с доходом 2000 евро в год. Вычисляем средний показатель, и получаем ту самую «upper middle income country».
Как показывают социологические исследования, в Молдове есть около 5% населения, которые всем довольны. Они считают, что у них все хорошо, а будет еще лучше. Есть также 30% респондентов, которые говорят, что они удовлетворены своим положением и надеются, что оно сохранится. Странным образом (на самом деле — нет), этот показатель довольных своим положением как раз совпадает с количеством тех, кто голосует за действующую власть, сами являются представителями этой власти, их родственниками, однопартийцами, друзьями, знакомыми, теми, кто осваивает бюджетные потоки, государственные заказы, участвует в коррупционных и криминальных схемах. У этих людей, действительно, все хорошо. Но это все равно не более одной трети населения Молдовы. У остальных все или плохо, или очень плохо. Остальные — люди бедные по любым критериям Всемирного банка, Международного валютного фонда и Европейского союза. Именно эти бедняки составляют большинство населения Молдовы.
О бедности в Молдове можно судить по многим признакам и показателям. Например, по цифре в 3,6 млрд. долларов, которую за 11 месяцев этого года граждане обменяли на леи в банках и валютных кассах. Эти деньги пришли из-за границы, где сотни тысяч трудовых мигрантов из Молдовы добывают себе средства к существованию, потому что в самой Молдове ее граждане не могут заработать себе на жизнь.
Бедность Молдовы видна невооруженным взглядом любому иностранцу или самим нашим гастарбайтерам сразу же после выхода из кишиневского аэропорта. Даже столица — при том, что она, как пылесос, высасывает из всей остальной Молдовы все человеческие и финансовые ресурсы, — выглядит довольно непрезентабельно и бедненько по сравнению с любой другой столицей в Европе или Азии.
Даже такая простая вещь, как сохранение кондукторов и контролеров за кондукторами в общественном транспорте, тоже свидетельствует о бедности. При всех разговорах о цифровизации в Кишиневе сохраняется такой архаичный способ оплаты проезда, как выдача билетика или проверка проездного кондуктором. Дело не только в том, что таким образом сохраняются еще какие-то рабочие места за счет бюджета муниципального предприятия. Объяснение в другом: если убрать кондукторов и контролеров, половина пассажиров перестанут платить за проезд по причине не столько несознательности, сколько именно бедности.
Также невооруженным взглядом видно, что люди в общественном транспорте какие-то хмурые, нерадостные, напряженные. Одна из причин такого состояния как раз в том, что доходы граждан в Молдове ниже, а цены и тарифы выше, чем в других странах, и люди постоянно думают о том, где бы взять еще денег на жизнь.
Но самая большая бедность в Молдове сосредоточена в самом правительстве. У этого правительства огромный дефицит бюджета, постоянно растущие долги. Оно не в состоянии полноценно выполнять свои обязательства перед гражданами, не говоря уж о реализации крупных проектов по развитию экономики, социальной сферы, инфраструктуры. У молдавского государства нет денег на крупные инвестиционные проекты. Оно упорно отказывается создать собственный инвестиционный банк, зато легко конфискует неправовыми методами собственность иностранных инвесторов, посылая негативные сигналы частникам.
Заключение по итогам визита последней миссии МВФ в Кишинев — это просто обвинительный приговор финансовой, экономической, социальной политике власти. В переводе со специфического жаргона МВФ на обычный человеческий язык это заключение звучит так: «Вы — банкроты. Вы не в состоянии сами зарабатывать деньги и обслуживать свои долги. Вы не можете ничего дать людям и экономике. Вы ни на что не способны».
Другое дело, что рецепты самого МВФ развитию экономики и социальной сферы никак не способствуют. Стандартная рекомендация МВФ: «Чтобы корова меньше ела и давала больше молока, ее надо меньше кормить и больше доить». Отсюда и налоги на посылки из Китая, и требования отменить государственные льготы по ипотеке для молодежи, и другие меры, направленные на уменьшение бюджетного дефицита и государственного долга, но никак не на инвестиции и развитие.
Самый непосредственный «вклад» в рост бедности вносит и русофобская политика действующей власти, в частности, ее слепое следование в русле антироссийской санкционной политики Европейского союза.
Не надо быть лауреатом Нобелевской премии по экономике, чтобы понимать, что при таких высоких ценах на энергию, как в Молдове, не могут нормально существовать ни домохозяйства, ни бизнес, ни государственный и местные бюджеты. Когда львиную долю доходов съедают неподъемные тарифы на газ, электроэнергию, тепло, воду, ни на что другое денег уже не остается.
Рост цен и тарифов — прямое следствие запрета ЕС закупать газ напрямую в России, а электроэнергию — у Молдавской ГРЭС в Приднестровье. Для закупки «европейских» энергоресурсов по цене в несколько раз дороже придуман термин «энергетическая независимость». То, что такая «независимость» по спирали ведет к еще большему росту бедности, тех, кто во власти не волнует, потому что их собственные доходы таковы, что они могут платить и 100 леев за кубометр газа, и 10 леев за киловатт/час электроэнергии.
К тому же, очень многие из тех, кто пришел поработать в правительстве — иностранцы, которые находятся в Кишиневе в командировке, они не понимают, как живет большинство населения, и совершено равнодушны к его проблемам. По окончании своей командировки эти люди вернуться к себе домой с новой записью в CV, которая позволит им претендовать на еще большие зарплаты за рубежом.
Добавьте к дорогим энергоресурсам запрет на денежные переводы из России, нарушение всей транспортной логистики, потерю российского рынка сбыта, конфискацию российских активов в Молдове — и картина ущерба, которая русофобия наносит гражданам, экономике и государству в целом, станет полной.
У властей свое объяснение происходящему: вся проблема не в отсутствии здравого смысла, вменяемой политики, роста экономики и развития в широком плане, а в недостаточном пропагандистском противодействии «гибридным грозам». Отсюда универсальный ответ властей на любые вызовы: еще больше трэша!
Безответственность и безнаказанность власть предержащих подтверждает наблюдение одного английского лорда о том, что абсолютная власть развращает абсолютно. То, что в Кишиневе уже перестали слушаться даже МВФ, говорит о полной неадекватности и оторванности от реальности. Эти люди настолько поверили в то, что, достаточно лишь быть русофобами и лаять на Россию, чтобы тебе прощали все и просто так давали деньги на поддержание штанов.
В 2022 году кишиневским проевропейцам выдали аванс, но он уже не работает. Старый «дедушка Мороз» Джо Байден канул в небытие, никаких подарков от него уже нет. Новый американский «Санта Клаус» мелко видел не только молдаван с украинцами, но и всех европейцев вместе взятых. У Трампа новая доктрина Монро (не путать с Мэрилин Монро) и бизнес-дилы по принципу «Что мое — то мое, что твое — то наше».
Евросоюз никаких денег Молдове не дает. Бесконечные разговоры о каком-то «миллиарде на три года», которого никто не видел, уже похожи на манипуляции базарного наперсточника. Ладно бы Макрон дал каких-то денег, но ведь не дает. И Мерц не дает. И даже Дан, который Никушор, не дает. У них у всех своих проблем выше крыши. В новом году у них будет одна забота — как бы сами удержаться у власти. Никаких подарков Молдове не предвидится, но в Кишиневе власти продолжают делать вид, что ничего не происходит.
Продолжать верить в то, что ты можешь делать все, что заблагорассудится, и тебе за это ничего не будет — проявление крайнего инфантилизма. Как и ждать того, что «Дед Мороз» Макрон и «Снегурочка» Урсула положат тебе под елочку какие-то подарки.
Автор: Дмитрий Чубашенко.
