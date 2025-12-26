В канун нового года министр финансов сообщил «сенсационную» новость: «Молдова больше не считается бедной страной» — почему это даже не смешно

Как показывают социологические исследования, в Молдове есть около 5% населения, которые всем довольны. Они считают, что у них все хорошо, а будет еще лучше. Есть также 30% респондентов, которые говорят, что они удовлетворены своим положением и надеются, что оно сохранится. Странным образом (на самом деле — нет), этот показатель довольных своим положением как раз совпадает с количеством тех, кто голосует за действующую власть, сами являются представителями этой власти, их родственниками, однопартийцами, друзьями, знакомыми, теми, кто осваивает бюджетные потоки, государственные заказы, участвует в коррупционных и криминальных схемах. У этих людей, действительно, все хорошо. Но это все равно не более одной трети населения Молдовы. У остальных все или плохо, или очень плохо. Остальные — люди бедные по любым критериям Всемирного банка, Международного валютного фонда и Европейского союза. Именно эти бедняки составляют большинство населения Молдовы.