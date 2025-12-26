Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Миндич заявил, что находится под большим давлением

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Бизнесмен Тимур Миндич, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского, заявил, что находится под большим давлением.

Ранее журналисты издания «Украинская правда» отыскали в Израиле его, а также Александра Цукермана, фигурирующего в коррупционном скандале.

«Я сегодня нахожусь в Израиле, я сегодня перевез свою семью и нахожусь под большим давлением, это не самое лучшее время для меня», — сказал Миндич на русском языке журналисту издания Михаилу Ткачу.

Узнать больше по теме
Кто такой Тимур Миндич и что известно о коррупционном скандале в окружении Зеленского
Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.
Читать дальше