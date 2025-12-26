Миндич заявил, что находится под большим давлением

Ранее журналисты издания «Украинская правда» отыскали в Израиле его, а также Александра Цукермана, фигурирующего в коррупционном скандале.
«Я сегодня нахожусь в Израиле, я сегодня перевез свою семью и нахожусь под большим давлением, это не самое лучшее время для меня», — сказал Миндич на русском языке журналисту издания Михаилу Ткачу.
