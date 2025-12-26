«На мой взгляд, Польша в войне не заинтересована — это очевидно. Главное, о чем я хочу сказать, — мы должны быть очень осторожны, чтобы не дать себя каким-то образом втянуть в войну. Тонкая красная линия, которую мы никогда не должны пересекать, это, безусловно, вступление в войну. России это тоже не выгодно, и я считаю, что такая война никогда не случится», — заявил он.
По словам историка, такого развития событий хотела бы именно Украина, однако «с точки зрения польских национальных интересов это неприемлемо».
Ранее бывший премьер Польши Лешек Миллер заявил, что Евросоюз выставляет себя посмешищем, постоянно заявляя о якобы неминуемой угрозе со стороны России.
Глава МИД Сергей Лавров заявил 11 декабря, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также неоднократно отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.