Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Елисейском дворце признали необходимость диалога с Россией, сообщает FT

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. В Елисейском дворце заявили, что европейцам на определенном этапе урегулирования на Украине придется перейти к прямому диалогу с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет газета Financial Times, со ссылкой на чиновника канцелярии президента Франции.

Источник: © РИА Новости

«Представитель Елисейского дворца заявил, что на каком-то этапе европейцам придется вступить в прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным, как предложил президент Франции Эммануэль Макрон», — говорится в сообщении издания.

Ранее Макрон заявил, что Европе было бы полезно возобновить в ближайшие недели диалог с президентом РФ.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее заявил РИА Новости, что Путин готов вести диалог с Макроном. Песков отметил, что возможный диалог между лидерами РФ и Франции должен быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций, а глава российского государства всегда готов детально и последовательно объяснять свои позиции.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше