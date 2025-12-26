В Елисейском дворце признали необходимость диалога с Россией, сообщает FT

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее заявил РИА Новости, что Путин готов вести диалог с Макроном. Песков отметил, что возможный диалог между лидерами РФ и Франции должен быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций, а глава российского государства всегда готов детально и последовательно объяснять свои позиции.