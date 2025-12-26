Bloomberg назвал страны с высоким риском беспорядков в 2026 году

Исследование Bloomberg Economics основано на модели машинного обучения, которая прогнозирует риск гражданских беспорядков на 12 месяцев вперед. Модель анализирует более 50 факторов — от прочности институтов и демографии до макроэкономики и истории протестов. Интенсивность беспорядков оценивается по данным проекта ACLED (Armed Conflict Location & Event Data). Результаты масштабируются в индекс от 0 до 100, где более высокое значение означает больший риск.