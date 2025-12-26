Три новых министерства появилось в структуре нижегородского правительства

Управление по труду и занятости населения с 1 января 2026 года станет министерством демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Глеб Никитин.
По его словам, зона ответственности вновь создаваемого министерства — всестороннее обеспечение демографического роста. В его задачи будет входить мониторинг демографической динамики, выявление ключевых трендов и выработка решений для комплексного улучшения демографии в регионе.
Губернатор отметил, что в сфере миграционной политики Нижегородская область заинтересована в качестве кадров, а главное — в создании комфортных условий для самих нижегородцев.
«Для переселенцев ключевой фактор выбора Нижегородской области как нового дома — это ситуация на рынке труда, наличие достойных рабочих. Именно поэтому новыми функциями и статусом наделяется управление по труду и занятости населения», — пояснил он.
Глеб Никитин добавил, что «развитие человеческого капитала» в названии нового министерства фиксирует стратегическую цель — комплексно повышать уровень квалификации, образованности, качества жизни нижегородцев.
Министерство будет находиться в ведении заместителя губернатора Егора Полякова, а возглавит новый орган Игорь Пантюхин.
«Новый год встречаем с новыми институтами развития и новой структурой», — заключил глава регионе.
Напомним, что с нового года в структуре нижегородского правительства появятся также министерство науки и высшего образования и министерство социального развития и семейной политики.