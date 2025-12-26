Трамп назвал сокращение числа госслужащих хорошей новостью

«Важные новости для США! Президент Дональд Трамп», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social, прикрепив скриншот поста официального аккаунта его администрации.
В публикации от 16 декабря администрация заявила, что на данный момент число людей, работающих на американское правительство, находится на самом низком уровне с 2014 года, сократившись на 271 тысяч человек с января 2025 года, когда Трамп вступил в должность.
В ноябре американский лидер говорил, что США сокращают сотни тысяч государственных служащих в рамках плана по привлечению рабочей силы в частный сектор. Он также утверждал что при его предшественнике Джо Байдене шло раздутие федерального правительства, когда каждое четвертое новое рабочее место в США было в государственном секторе.