Трамп назвал сокращение числа госслужащих хорошей новостью

В ноябре американский лидер говорил, что США сокращают сотни тысяч государственных служащих в рамках плана по привлечению рабочей силы в частный сектор. Он также утверждал что при его предшественнике Джо Байдене шло раздутие федерального правительства, когда каждое четвертое новое рабочее место в США было в государственном секторе.