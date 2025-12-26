Трамп решил взяться за реформу Западного берега Иордана, сообщает Axios

Источник в министерстве главы правительства Израиля сообщал РИА Новости 8 декабря, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретится с президентом США Дональдом Трампом 29 декабря в имении Мар-а-Лаго во Флориде.
«Трамп, как ожидается, поднимет на встрече с Нетаньяху ситуацию на Западном Берегу и опасения, что ПНА может рухнуть. Администрация Трампа хочет реализовать агрессивный план реформирования ПНА, однако он не сработает, если израильтяне продолжат подрывать позиции (ПНА — ред.)», — пишет портал.
По данным портала, администрация Трампа хочет, чтобы Израиль предпринял шаги по борьбе с насилием против палестинцев на Западном берегу со стороны поселенцев, а также достиг взаимопонимания с США по вопросу расширения поселений.